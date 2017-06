Zahlreiche Bewohner haben die Hochhäuser bereits verlassen, doch einige weigern sich vehement.

© AP

Brandgefahr

Bewohner wollen Hochhäuser nicht verlassen

Bei der Räumung mehrerer Hochhäuser in London wegen Brandgefahr sind mehr als 80 Menschen in ihren Wohnungen geblieben. Sie hätten sich geweigert, die Häuser im Stadtteil Camden zu verlassen, berichteten Behörden am Samstag.