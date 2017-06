Etwa 20 Mitglieder der „Osmanen Germania“ waren in den Vorfall involviert (Symbolfoto).

© dpa

„Osmanen Germania“

Bewaffnete Rocker lösen Polizei-Großeinsatz aus

Sie trugen Schlagstöcke, Hantelstangen und Messer: In Wuppertal standen sich in der Nacht mehr als 30 teilweise bewaffnete Rocker gegenüber. Die Polizei ging mit einem Großaufgebot dazwischen. Zwei Rocker der „Osmanen Germania“ wurden in Gewahrsam genommen.