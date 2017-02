Bewaffnete Maskierte rauben Schließfächer in Bank aus

Überfall

Überfall zu Arbeitsbeginn: Mitarbeiter einer Bankfiliale in Berlin-Frohnau werden von Räubern abgepasst. Die Täter haben es auf den Inhalt von Schließfächern abgesehen.

Berlin. Mehrere bewaffnete Maskierte haben am Dienstag kurz vor der Öffnung eine Bankfiliale in Berlin-Frohnau überfallen - und Schließfächer aufgebrochen. Sie überwältigten eine Reinigungskraft und kurz darauf fünf Bank-Angestellte, die gerade in die Filiale kamen.

Wie die Polizei mitteilte, waren die Räuber gegen 10.00 Uhr mit Schusswaffen und Reizgas bewaffnet in die Filiale am Ludolfinger Platz gestürmt. Sie verschafften sich Zugang zum Tresorraum und brachen dort mehrere Schließfächer auf. Dann flüchteten sie mit der Beute in unbekannte Richtung.

Die 42 Jahre alte Reinigungskraft wurde leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die fünf anderen Angestellten wurden nicht verletzt, stehen aber unter Schock. Nach Berichten der Zeitungen "B.Z." und "Bild", die zuerst über den Überfall berichteten, soll es sich bei den Waffen um Maschinenpistolen gehandelt haben. Die Täter hätten Englisch gesprochen, hieß es. Was die Räuber erbeuteten, ist bislang nicht bekannt. "Wir haben bereits heute Kontakt zu den Schließfachkunden unseres Standortes aufgenommen, um möglichst rasch eine Bestandsaufnahme über die geraubten Gegenstände zu machen", teilte ein Vorstandsmitglied der Berliner Volksbank mit. Für betroffene Kunden wurde eine Beratungsstelle eingerichtet.

dpa