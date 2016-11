Bayern

Ein 74-jähriger Mann soll dem dunkelhäutigen Pfarrer von Zorneding mit Mord gedroht haben. Und wurde deshalb wegen Volksverhetzung, Bedrohung und Beleidigung nun verurteilt. Trotzdem kann der Rentner den Gerichtssaal als freier Mann verlassen.

Ebersberg. Ein Amtsgericht hat am Montag einen 74-jährigen Rentner wegen Volksverhetzung, Bedrohung und Beleidigung des dunkelhäutigen Ex-Pfarrers von Zorneding zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

Rentner als Rassist bekannt

Das Gericht im oberbayerischen Ebersberg sah es als erwiesen an, dass der Rentner dem aus dem Kongo stammenden katholischen Geistlichen zwischen November 2015 und März 2016 mindestens zwei Schreiben mit ausländerfeindlich motivierten Morddrohungen geschickt hatte.

Der Mann aus München ist schon mehrfach als Rassist in Erscheinung getreten. Die rassistische Hetze gegen den Pfarrer von Zorneding bei München hatte bis ins Ausland hohe Wellen geschlagen. Der 67-Jährige trat daraufhin zurück und forscht nun an der Katholischen Universität in Eichstätt zu Flucht, Vertreibung und Asyl.

Auslöser der Bedrohungen waren fremdenfeindliche Äußerungen der Zornedinger Gemeinderätin Sylvia Boher (CSU), die der Pfarrer scharf verurteilt hatte. Daraufhin gingen Drohbriefe im Pfarramt ein.

Von RND/dpa

Ebersberg