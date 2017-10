Eine Jacke mit der Aufschrift „Polizei“.

Hessen

Betrunkener bei Schusswechsel mit Polizisten getötet

Ein betrunkener Mann hat in der Nacht auf Dienstag in Alsfeld auf Polizisten geschossen. In dem folgenden Schusswechsel mit den Beamten ist der Mann getötet worden.