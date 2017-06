© dpa

Endingen

Bestätigt: Verdächtiger nach Mord an Joggerin festgenommen

Sieben Monate nach dem Mord an einer Joggerin in Endingen bei Freiburg hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 40-Jährige soll die 27-Jährige vergewaltigt und getötet haben, teilten die Ermittler am Sonnabend bei einer Pressekonferenz in Endingen mit.