Der Rote Amerikanische Sumpfkrebs – dort Delikatesse, in Berlin als Plage eingestuft.

Mitten in der Hauptstadt

Berlin: 3000 Sumpfkrebse im Tiergarten gefangen

Berliner Tiergarten sind in den vergangenen zwei Wochen mehr als 3000 Rote Amerikanische Sumpfkrebse eingefangen worden. Unter ihrem englischen Namen „Louisiana Crayfish“ sind die Tiere eine begehrte Delikatesse – nicht so in Berlin.