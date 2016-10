Das 4478 Meter hohe Matterhorn ist einer der berühmtesten Berge der Alpen.

© KEYSTONE

Matterhorn

Bergsteiger stürzen Hunderte Meter in den Tod

Vermutlich wurden sie von einem Erdrutsch in die Tiefe gerissen: Am Matterhorn sind zwei erfahrende Bergsteiger aus Italien in etwa 4000 Metern Höhe verunglückt.