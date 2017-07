Hollywood-Star

Monatelang wurde über ein Comeback von Ben Affleck und Jennifer Garner spekuliert. Jetzt setzt der Schauspieler allen Hoffnungen ein Ende. Er hat offenbar eine neue Freundin.

Hannover. Der Schauspieler Ben Affleck (Suicide Squad“) hat offenbar eine neue Freundin. Bei der neuen Frau an seiner Seite soll es sich um die Produzentin Lindsay Shookus handeln. Das berichtet „E!News“.

Die beiden seien noch in einem sehr frühen Stadium ihrer Beziehung, aber es sei mehr als nur ein Sommer-Flirt. Die beiden haben Spaß und sorgen sich umeinander. „Sie gehen es langsam an“, zitiert das Magazin einen Bekannten des Paares. Aufgeflogen war die Verbindung der beiden nach einem gemeinsamen Restaurantbesuch. Fotografen lichteten den Hollywoodstar und seine blonde Begleitung in Los Angeles ab. Zuvor wurden Affleck und Shookus in London zusammen gesichtet.

Ben Affleck's girlfriend Lindsay Shookus is just a "down to earth" girl next door: https://t.co/uT3Hj7kzwD pic.twitter.com/ozsVomzVNw — E! News (@enews) July 8, 2017

Vor gut zwei Jahren trennte sich der 44-Jährige von seiner Ehefrau Jennifer Garner. Die beiden waren zehn Jahre verheiratet und haben drei Kinder: Violet (11), Seraphina (8) und Samuel (5). Im April dieses Jahres reichte Garner schließlich die Scheidung ein.

Von RND/are

Los Angeles