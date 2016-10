Das Supermodel Bella Hadid kämpft mit einer seltenen Infektionskrankheit.

Leben mit Borreliose

Bella Hadid: So sehr leidet das Supermodel

Sie gilt als eine der schönsten Frauen der Welt. So strahlend Bella Hadid aber vor die Kamera tritt, so schwer hat es das Supermodel im Privatleben. In einem bewegenden Interview schildert die 20-Jährige, wie sie mit der Infektionskrankheit Borreliose zu kämpfen hat.