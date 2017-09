Ein blauer Sichtschutzzaun steht in Frankfurt/Main vor einem Zelt, unter dem die bei Bauarbeiten gefundene britische Luftmine aus dem 2. Weltkrieg liegt.

© dpa

Bombenentschärfung

Beginn der Evakuierung in Frankfurt

Einen Tag vor der Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Frankfurt ist in der Bankenstadt die größte Evakuierung in der Geschichte der Bundesrepublik angelaufen. Patienten aus zwei Krankenhäusern in der Sperrzone wurden am Sonnabend verlegt, so Polizei und Feuerwehr.