Banküberfall in Duisburg: Nach ersten Erkenntnissen hat ein bewaffneter Mann die Filiale überfallen.

© dpa

Großeinsatz der Polizei

Banküberfall in Duisburg – eventuell Geiselnahme

In Duisburg ist am Donnerstagmorgen eine Bank überfallen worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hält sich mindestens ein Täter noch in der Filiale auf – zusammen mit zwei Angestellten.