Mann stirbt später

Die Polizei Essen ermittelt in einem erschütternden Fall: Ein 82-Jähriger brach in einer Bankfiliale zusammen und blieb liegen – trotzdem half ihm zunächst niemand. Andere Kunden stiegen über ihn hinweg, hoben Geld ab und gingen. Der Mann starb später.

Essen. Der 82-Jährige wollte am 3. Oktober Überweisungen vornehmen. Aber im Vorraum seiner Bank brach der Rentner zusammen. Anschließend betraten mehrere Menschen die Filiale – ohne dem Mann zu helfen, obwohl er vor ihnen auf dem Boden lag. Das zeigen Aufnahmen der Überwachungskamera.

Wie die Polizei am Freitag weiter mitteilte, gingen mindestens vier Personen an dem Rentner vorbei oder stiegen über ihn, erledigten ihre Finanzgeschäfte am Bankautomaten und verließen die Filiale wieder – ohne sich um den Mann auf dem Boden zu kümmern. Als sich die Polizisten die Videobilder ansahen, seien sie „tief bestürzt“ gewesen, sagte ein Sprecher.

Polizei: „Im Notfall zählt jede Minute“

Erst die fünfte Person, die nach dem Rentner die Bankfiliale betrat, rief den Notarzt. Bis dahin seien 20 Minuten vergangen, erklärte der Polizei-Sprecher. „Und in einem internistischen Notfall zählt jede Minute.“ Als der Rettungsdienst eintraf, sei der Mann deshalb sofort in ein Krankenhaus gebracht worden. Er habe das Bewusstsein aber nicht mehr wieder erlangt und sei einige Tage später gestorben.

Die Polizei ermittelt deshalb wegen unterlassener Hilfeleistung. Sie ist zuversichtlich, dass sie die Identität derjenigen herausfindet, die nichts unternommen haben. Zum einen kann sie die Aufnahmen der Videokamera mit den Bankgeschäften abgleichen, die in diesem Zeitraum vorgenommen wurden. Zum anderen hofft sie auf den öffentlichen Druck, der durch ihre Fahndung entsteht: Der eine oder andere meldet sich vielleicht und erklärt, warum er dem Rentner nicht geholfen hat.

Die Polizei verbindet ihre Fahndung mit einem Appell: „Bitte achten Sie auf Ihre Mitmenschen“, sagte der Polizeisprecher. Und auf ihrer Facebookseite schreiben die Ermittler: „Hinschauen statt Wegsehen! Eine Nummer hätte Leben retten können“ Dazu veröffentlichten sie die Notrufnummern 112 und 110.

