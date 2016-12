Am Vormittag verkündet der Vorsitzende Richter der Großen Strafkammer am Landgericht Traunstein den Schuldspruch.

Dreieinhalb Jahre Haft

Bad Aibling: Fahrdienstleiter muss ins Gefängnis

Beim Zusammenstoß zweier Züge am 9. Februar in Bad Aibling starben 12 Menschen, fast 90 wurden verletzt. Am Montag wurde der Fahrdienstleiter vor dem Landgericht Traunstein zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt.