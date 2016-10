Ludwigshafen

Nach einer Explosion auf einem Werksgelände des Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen sind wohl mehrere Menschen ums Leben gekommen, ein Toter wurde bisher bestätigt. Mehrere Personen werden vermisst. Das Unglück ereignete sich am Montag gegen 11.20 Uhr im Landeshafen Nord. Der Einsatz läuft.

Ludwigshafen. Erst ein lauter Knall, dann hohe Flammen und eine riesige Rauchsäule. Eine Explosion bei BASF in Ludwigshafen schreckt die Menschen in der Rhein-Neckar-Region auf. Das ganze Ausmaß ist noch nicht klar, es wird befürchtet, dass mehrere Menschen ums Leben kamen. Zudem werden noch Personen vermisst, nach Angaben der Zeitung „Rheinpfalz“ werden acht Menschen vermisst. Die Feuerwehr hofft, den Brand bis abends einzudämmen. Es sind rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Eine Umweltbelastung oder Gefährdung der Bevölkerung wurde von BASF auf einer Pressekonferenz ausgeschlossen.

Auslöser der Explosion, so BASF, waren wohl Arbeiten an einer Rohrleitungs-Trasse. Vor der Explosion war nach Angaben des Unternehmens zunächst eine Versorgungsleitung in dem Hafengebiet in Brand geraten. Als die Feuerwehr zum Löschen eingetroffen sei, „kam es dann zu einer Explosion“, wie der Werksleiter für den BASF-Standort Ludwigshafen, Uwe Liebelt, am Montag sagte. Die genaue Ursache dafür sei noch unklar. Welche Stoffe in Brand gerieten oder explodierten, ist noch nicht klar. Im Landeshafen Nord werden nach Angaben der BASF brennbare Flüssigkeiten und unter Druck verflüssigte Gase umgeschlagen. Mit der Rohrleitungs-Trasse werden demnach Vorprodukte von Schiffen zu den Produktionsstätten transportiert.

Mit der Rohrleitungs-Trasse werden Vorprodukte von Schiffen zu den Produktionsstätten transportiert. Aus Sicherheitsgründen wurden nach der Explosion dem Unternehmen zufolge die zwei sogenannten Steamcracker sowie weitere Anlagen am Standort heruntergefahren. Dabei hätten sich Fackeln gebildet, weil Stoffe in Leitungen verbrannt werden müssten.

Flammen steigen am 17.10.2016 in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) auf dem Gelände des Chemiekonzerns BASF auf.

Die Steamcracker sind dem Unternehmen zufolge das Herzstück des Werks, an dem eine ganze Reihe an chemischen Grundbausteinen für die Produktion entstehen. Der neuere der beiden aus dem Jahr 1980 hat eine Fläche von rund 64.000 Quadratmetern und ist damit so groß wie 13 Fußballfelder. Dort wird mit Hilfe von Dampf (englisch: steam) Rohbenzin aufgespalten (englisch: to crack). Das BASF-Werk in Ludwigshafen ist das größte zusammenhängende Chemieareal weltweit.

Blick auf die Unglücksstelle im Landeshafen Nord in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz).

Von RND/dpa/afp

