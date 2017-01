Ein Mann starb noch an der Unfallstelle, seine 74-Jährige Ehefrau kam schwer verletzt in eine Klinik. (Symbolbild)

© dpa

Ein Toter nach Unfall

Autofahrer fahren an verunglücktem Ehepaar vorbei

Nach einem schweren Verkehrsunfall im Kreis Hildesheim sind etliche Autofahrer nach Angaben der Polizei an dem Wrack vorbeigefahren, ohne zu helfen. Ein 79 Jahre alter Mann starb noch an der Unfallstelle, seine 74-jährige Ehefrau kam schwer verletzt in eine Klinik