Wie die Polizei in Ulm bekannt gegeben hat, wurde ein "dringend Tatverdächtiger" Mann festgenommen, der am 25. September einen großen Stein von einer Brücke auf die A 7 bei Heidenheim (Baden-Württemberg) geworfen haben soll. Ein Auto überrollte den Stein, geriet ins Schleudern und überschlug sich. Die Beifahrerin wurde lebensgefährlich verletzt, ihre 6-Jährige Tochter schwer und der Fahrer (33) sowie ein Vierjähriger wurden leicht verletzt (NP berichtete).

Die Soko "Crash" hatte in den vergangenen Tagen mit Nachdruck nach dem Steinewerfer gesucht. Jetzt wurde ein 36-Jähriger festgenommen, so eine Polizeisprecherin. Am Freitagmorgen, um 10.30 Uhr, soll es eine Pressekonferenz geben, in der weitere Details bekannt gegeben werden.

Tobias Welz