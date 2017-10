Autobahn 20 bei Rostock bricht weg

Pfusch beim Bau?

Es sind Bilder wie nach einem Erdbeben: Die A 20 in Mecklenburg-Vorpommern sinkt immer weiter ab. Mittlerweile ist ein Abschnitt von über 100 Metern bei Tribsees betroffen. Die Reparatur könnte zu einem Langzeitprojekt werden.

Tribsees. Totalschaden an der A 20 in Mecklenburg-Vorpommern: Seit mehreren Tagen bricht bei Tribsees im Kreis Rügen nach und nach die Fahrbahn der Autobahn 20 weg. Betroffen ist ein Abschnitt auf einer Länge von etwa 100 Metern in Richtung Rostock. Teilweise klaffen Abrisskanten von mehreren Metern auf. Am Dienstagmorgen traf ein Gutachter ein, um die entstandenen Schäden einzuschätzen. Bei der Begutachtung geht es auch um die Frage einer Vollsperrung der Autobahn, sagte eine Sprecherin des Verkehrsministeriums. Noch an diesem Dienstag werde mit einem Ergebnis gerechnet. Aktuell ist in Richtung Stettin noch eine Spur befahrbar.

Betonpfeiler bohren sich bis zu 25 Meter tief in den Untergrund

Das Absinken der Fahrbahn sei bereits im Frühjahr bemerkt worden, aber längst nicht so stark. Ende September war das betroffene Teilstück dann um etwa einen halben Meter abgesackt und anschließend gesperrt worden. Die Betonpfeiler hatten sich bis zu 25 Meter in den moorigen Untergrund gebohrt. Mittlerweile sind höchstwahrscheinlich mehrere der Betonstützen im Untergrund des Fahrbahndamms gebrochen.

Nach einer ersten Bodenuntersuchung war der Verkehr in Richtung Rostock zwischenzeitlich einspurig über die Gegenfahrbahn geführt worden. Sollte sich die vermutete Ursache für das Absinken der Fahrbahn bestätigen, müsse eine ganz neue Moorbrücke in der Tiefe gebaut werden, erläuterte bereits Ende September Ronald Norrmann vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr in Rostock. Dazu würden neue Bohrpfähle und eine sie verbindende Betonschicht benötigt. Die auf dem gleichen Baugrund stehende Fahrbahn in Richtung Osten, also zu den Ostseeinseln Rügen und Usedom sowie nach Stralsund und Stettin, stehe dagegen stabil.

Die Sanierung könnte mehrere Millionen Euro kosten

Die A 20 ist an der betroffenen Stelle erst 14 Jahre alt. Der Verkehr war dort im Jahr 2003 freigegeben worden. Die Kosten der Reparatur könnten sich jetzt auf mehrere Millionen Euro summieren und mehrere Jahre dauern.

Dabei ist es nicht das erste Mal, dass die A 20 für Schlagzeilen sorgt: Das etwa 14 Kilometer lange Teilstück zwischen Schönberg und der schleswig-holsteinischen Landesgrenze wurde mit sogenannten „Brüllbeton“ versehen. Dieser führt zu erhöhten Fahrgeräuschen. Im August 2005 wurde der Beton mit einer neuen Asphaltdecke überzogen. Im heißen Juli 2006 warf der neue Fahrbahnbelag dann bis zu 30 Zentimeter große Blasen, die auf Wassereinschlüsse zwischen Beton und Asphalt zurückgeführt wurden.

Von dpa/bfi/RND