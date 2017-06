Polizeieinsatz in Newcastle (Archivbild). © dpa

Im englischen Newcastle ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Es soll Verletzte gegeben haben. Die Polizei geht davon aus, dass es eine Unfall war und kein Anschlag.

Newcastle. Einem Bericht der BBC zufolge wurden sechs Menschen, darunter zwei Kinder, verletzt. Die Passanten hatten ein Sportcenter in der ostenglischen Stadt nach Ende der muslimischen Feier Eid, dem sogenannten Zuckerfest, verlassen. Das Fest findet zum Abschluss des Fastenmonats Ramadan statt.

Die Polizei von Northumbrien gab an, sie gehe nicht von einem Terroranschlag aus. Eine 41-jährige Frau, die das Auto gefahren haben soll, wurde in Gewahrsam genommen. Die Beamten waren direkt vor Ort, auch weil der Bürgermeister von Newcastle an der Feier teilgenommen hatte.

Vor rund zwei Wochen hatte eine Geiselnahme die Stadt in Aufruhr versetzt. Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hatte mehrere Personen in einem Jobcenter als Geiseln genommen. Später ergab sich der 28-Jährige. Auch damals gab es keinen terroristischen Hintergrund.

