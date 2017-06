Amsterdam: Die Polizei war mit Blick auf die jüngsten Terrorattacken mit einem Großaufgebot vor Ort.

© Kevin Van Den Hurk/AP

Falschparker

Auto fährt vor Amsterdamer Bahnhof Passanten an

Am Hauptbahnhof in Amsterdam ist am Samstagabend ein Autofahrer offenbar vor der Polizei geflüchtet – und hat dabei sieben Menschen verletzt. Ein terroristischer Hintergrund schlossen die Beamten aus.