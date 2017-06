Kolumbien

Das Freizeitschiff „El Almirante“ ist mit 170 Passagieren auf einem bei Touristen beliebten Stausee unterwegs. Dann sinkt es plötzlich. nach Angaben der Behörden seien mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen, zudem werden noch 31 Menschen vermisst. Die Zahl der Opfer kann noch steigen.

Medellín. Bei einem Schiffsunglück sind in Kolumbien mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. An Bord seien rund 170 Passagiere gewesen, sagte die Leiterin der örtlichen Katastrophenbehörde, Margarita María Moncada. Viele seien schnell aus dem Wasser geholt worden. Der kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos teilte mit, bislang seien 122 Menschen gerettet worden oder selbst an das Seeufer geschwommen. Sechs Menschen seien gestorben und 31 würden vermisst.

Die verschiedenen Angaben zur Opferzahl konnten zunächst nicht geklärt werden. Das Unglück ereignete sich nach Angaben der Behörden am Sonntag auf einem Stausee nahe der Stadt Medellín im nördlichen Department Antioquia. Der Grund für den Untergang sei nicht klar, sagte Santos. Die Marine werde Untersuchungen zur Ursache einleiten.

Einer Mitteilung der Regionalregierung zufolge wurden zudem 24 Menschen in ein Krankenhaus gebracht. Bei der „El Almirante“ handelte es sich um ein Freizeit- und Tourismusschiff.

Die „El Almirante“ sei nicht gegen ein anderes Schiff gestoßen, zitierte die Zeitung „El Espectador“ eine Funktionärin der Regionalregierung in Antioquia, Victoria Eugencia Ramírez. Sie sei ausgebucht gewesen. Unklar war zunächst, ob das Schiff überladen war.

Santos sagte, viele Schiffe seien zur Unglücksstelle gefahren. Er hoffe, dass viele der Vermissten gerettet worden seien. Gerettete berichteten, dass die Passagier ihre Rettungswesten hätten anziehen können.

Auf einem Video des Nachrichtenportals „El Colombiano“ war zu sehen, wie das mehrstöckige Schiff auf dem Stausee Peñol-Guatapé langsam sank und andere kleine Boote zu Hilfe zu eilten. Der Stausee bei der Gemeinde Guatapé ist bei Touristen und Wochenendausflüglern besonders beliebt.

Von RND/dpa/tap