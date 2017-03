23 Jahre Haft hat er abgebüßt: Jhon Jairo Velásquez alias „Popeye“

Kolumbien

Auftragskiller von Pablo Escobar will Senator werden

250 Morde gehen auf sein Konto. 23 Jahre saß „Popeye“, die rechte Hand von Kolumbiens Drogenbaron Pablo Escobar, im Gefängnis. Jetzt will Jhon Jairo Velásquez, so sein richtiger Name, in die Politik. Sein Ziel: Mehr Sicherheit – und die Legalisierung des Kokainhandels.