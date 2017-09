Auf dem Flug nach Portugal: Brieftaube legt Tuifly-Jet lahm

Luftfahrt

Schreck für die Passagiere von Tuifly-Flug X3-2806 von Frankfurt nach Funchal (Portugal). Im Landeanflug krachte eine Brieftaube in die Flugzeugnase.

Hannover. Tuifly-Sprecher Jan Hillrichts: "Die Sicherheit der Passagiere war zu keiner Zeit beeinträchtigt." Die Boeing 737-800 setzte am Dienstag fünf Minuten später problemlos auf. Allerdings mit einer dicken Beule in der Nase - Rückflug so unmöglich.

Die 160 Passagiere, die mit der Maschine zurückfliegen wollten, wurden in Hotels untergebracht. Tuifly musste erst eine komplett neue Flugzeugnase nach Funchal einfliegen. Die Maschine wurde am Mittwochvormittag repariert und sollte - falls alles klappt - am frühen Mittwochnachmittag wieder in der Luft sein.

Von Andreas Körlin