Unglück

Honigwein mit Grillreiniger vertauscht: Zwei Frauen sind bei einer Weihnachtsfeier in Lübeck schwer verletzt worden, weil ihnen statt Met versehentlich Grillreiniger serviert wurde.

Lübeck. Mitarbeiter des Lokals verwechselten am Samstagabend offenbar die Kanister, in denen beide Flüssigkeiten gelagert wurden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sowohl die Behälter als auch die beiden Flüssigkeiten hätten sich nach Polizeiangaben zum Verwechseln ähnlich gesehen.

Die 49 und 40 Jahre alten Frauen probierten das Getränk aus dem gleichen Becher. Anschließend übergaben sie sich sofort auf der Toilette. Sie kamen mit inneren Verletzungen in Kliniken. Wie genau der Grillreiniger zwischen die Kanister mit Met geraten konnte, war zunächst unklar. dpa