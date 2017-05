Kündigte Benefiz-Konzert in Manchester an: die US-Sängerin Ariana Grande.

Nach dem Terroranschlag

Ariana Grande: Benefizkonzert in Manchester

Nach dem islamistischen Bombenanschlag bei ihrem Konzert in Manchester hat die US-Sängerin Ariana Grande ein Benefizkonzert zugunsten der Opfer und ihrer Familien in der nordenglischen Stadt angekündigt. Ein genaues Datum nannte sie in ihrer am Freitag publizierten Erklärung noch nicht.