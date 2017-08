Anklage wirft U-Boot-Bauer Madsen jetzt Mord vor

Zerstückelte Journalistin

Einen Tag nachdem der Tod der Journalistin Kim Wall (30) bestätigt wurde, hat die Staatsanwaltschaft die Anklage gegen den U-Boot-Bauer Peter Madsen in Mord umgewandelt. Die Polizei setzte die Suche nach weiteren Leichenteilen fort.

Kopenhagen. Seit dem Verschwinden der schwedischen Journalistin Kim Wall sitzt Peter Madsen in Untersuchungshaft. Zunächst wegen fahrlässiger Tötung. Seit Donnerstag wirft die Staatsanwaltschaft dem dänischen Tüftler nun Mord vor. Das bestätigte Staatsanwalt Jakob Buch-Jepsen unter anderem gegenüber der Nachrichtenagentur afp. Erst am Mittwoch hatten Ermittler bestätigt, dass es sich bei dem gefundenen Torso um einen Teil von Walls Leiche handelt.

Die Polizei setzte auch am Donnerstag die Suche nach weiteren Leichenteilen und Kleidungsstücken der 30-Jährigen fort. Am Tag ihres Verschwindens soll die junge Frau eine orangefarbene Bluse, einen schwarz-weiß geblümten Rock sowie weiße Schuhe getragen haben.

Im schwedischen Trelleborg, dem Wohnort der Familie von Kim Wall, gedachten Einwohner am Mittwochabend der Toten. In New York waren Studienfreunde spontan zusammengekommen. Auf dem Campus der Graduate School of Journalism der Columbia Universität, wo Wall studiert hatte, zündeten sie Kerzen an.

Von nl/RND

Kopenhagen