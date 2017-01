Angst um Bier mit Loch im Kronkorken

Polizei

Das Bier war nicht vergiftet, und die Flasche auch nicht anderweitig manipuliert - als völlig harmlos hat sich ein kleines Loch im Kronkorken einer Bierflasche erwiesen, das einem Flensburger Kummer bereitet hatte.

Flensburg. Der Mann tauchte mit der Flasche bei der Polizei in der Sorge auf, der Supermarkt, in dem er eine Kiste gekauft hatte, könnte beschädigte oder bewusst manipulierte Flaschen führen. Das war nicht der Fall. Des Rätsels Lösung fand sich in der Wohnung des 58-Jährigen, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Demnach stellten Beamte die Szenerie nach: Der Mann hatte die Bierkiste unter einer Dartscheibe abgestellt. Ihm fiel dann den Angaben zufolge ein, dass ein Pfeil in den Kasten gefallen war. Bei einem anschließenden Experiment vor den Augen der Beamten ließ er bewusst einen Pfeil fallen - und machte damit ein fast identisches Loch im Kronkorken einer Flasche. "Das Bier war in Ordnung", resümierte die Polizei.

dpa