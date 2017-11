Amerika erschüttert über erneutes Attentat

Sutherland Springs. Der Gottesdienst hatte gerade begonnen, als der Attentäter mit seinem Auto direkt an das Kirchengelände heranfährt und aussteigt. Der 26-Jährige trägt einen schwarzen Kampfanzug und eine schusssichere Weste, greift zu einem halbautomatischen Gewehr des Typs AK-47 und eröffnet sofort das Feuer. Zwei Menschen sinken tödlich getroffen zu Boden, dann betritt der Schütze das Gebäude, lädt seine Waffe nach und nimmt die versammelten Kirchenbesucher ins Visier.

Wie die Polizei später mitteilt, fallen in den folgenden Minuten weitere 24 Menschen dem Massaker zum Opfer. Als der Täter schließlich die Flucht ergreift, wird er von einem bewaffneten Nachbarn gestellt, der den Kirchenbesuchern zu Hilfe eilte. Noch ist das Geschehen nicht vollständig rekonstruiert, aber bei dem Schusswechsel wurde der frühere Luftwaffensoldat offenbar verletzt. Er lässt seine Waffe fallen, schleppt sich zum Auto, rast davon und verursacht Minuten später einen Unfall. Die Polizei findet den Mann tot im Auto liegend. Ob er an den Schusswunden starb oder sich selbst das Leben nahm, steht zurzeit noch nicht fest. Die Opfer waren nach Polizeiangaben zwischen fünf und 72 Jahre alt. Unter ihnen befindet sich auch die 14-jährige Tochter des Pastors.

Sheriff Joe Tackitt hält sich mit Spekulationen über die Hintergründe der Tat zurück: „Ein Motiv können wir bisher nicht erkennen.“ Eine Verbindung des Täter zu der Kirche sei nicht bekannt. Fest steht, dass der Schütze in den vergangenen Jahren verhaltensauffällig war und straffällig wurde. Wie das Verteidigungsministerium in Washington am Sonntagabend mitteilte, war Devin K. Soldat der US-Luftwaffe und wurde 2014 wegen schlechten Verhaltens entlassen. 2012 hatte ihn ein Militärgericht wegen Gewalt gegen seine Partnerin und gegen das gemeinsame Kind zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt. Zuletzt lebte K. in New Braunfels.

Texas Gouverneur Greg Abbott sprach am Sonntag vom schlimmsten Massaker eines Einzeltäters in der Geschichte des Bundesstaates. Gegenüber dem konservativen Nachrichtensender Fox News wollte sich Abbott nicht zu den lockeren Waffengesetzen in Texas äußern, sondern forderte die Kirchen auf, ihre Gottesdienste und Versammlungen besser zu schützen.

Der frühere Präsident Barack Obama kondolierte ebenfalls am Sonntagabend, forderte aber per Twitter zu einem anderen Umgang mit Waffen und Gewalt auf. Ähnlich äußerten sich gestern die katholische Kirche. Kardinal Daniel DiNardo, Vorsitzender der US-Bischofskonferenz, sprach von einem grundlegenden Problem Amerikas: „Eine Kultur des Lebens darf sinnlose Waffengewalt nicht tolerieren.“

May God also grant all of us the wisdom to ask what concrete steps we can take to reduce the violence and weaponry in our midst.