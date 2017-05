Das Laufen in Pumps will gelernt sein. © imago/Westend61

Honduras

Den Fluchtversuch hatte der 55-Jährige aufwendig vorbereitet: Lack für die Fingernägel, eine Perücke, Pumps und sogar ein enges Top hatte der verurteilte Mörder organisiert, um als Frau verkleidet aus einem Gefängnis zu fliehen. Doch dann scheiterte er an einer Kleinigkeit.

Tegucigalpa. Lange blonde Locken, enges Top, lackierte Fingernägel, elegante Pumps: So wollte eine vermeintliche Besucherin am vergangenen Wochenende ein Hochsicherheitsgefängnis in Honduras verlassen. Doch der wackelige Gang der Person in ihren Stöckelschuhen und eine ungewöhnlich tiefe Stimme weckten den Verdacht der Wärter, wie Zeitungen in dem zentralamerikanischen Land berichteten.

Mann wird jetzt verlegt

Schnell stellte sich heraus, dass es sich bei der angeblichen Besucherin um einen wegen Mordes und Waffendelikten verurteilten Häftling handelte. Der 55-Jährige hatte demnach versucht, sich unter andere Besucher zu mischen und aus dem Gefängnis in San Pedro Sula zu schmuggeln, berichtete die Zeitung „El Heraldo“. Der Mann soll nach dem gescheiterten Fluchtversuch in ein anderes Gefängnis verlegt werden.

Von dpa/RND/zys

Tegucigalpa