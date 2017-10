Als Anne Frank zu Halloween?

Geschmacklose Verkleidung

Ein Kostüm-Hersteller löste mit einem Anne-Frank-Kostüm eine Kontroverse und einen Sturm der Entrüstung aus. Das Outfit wurde bei zahlreichen Internethändlern weltweit verkauft. Auch Amazon hat das Kostüm im Angebot.

London. Für gut zehn Pfund konnte man als Anne Frank gehen. Das Kostüm aus blauem Kleid, grüner Baskenmütze und brauner Schultertasche gab es bei etlichen Online-Händlern weltweit und das Produktbild zeigte ein grinsendes Kindermodel mit Pausbacken und selbstbewusster Körperhaltung. „Wir können stets aus den Kämpfen der Geschichte lernen“, hieß es in der Beschreibung. Das Verkaufsargument auf der Webseite? „Jetzt kann Ihr Kind in die Rolle einer Heldin des Zweiten Weltkriegs schlüpfen.“

Doch die erhofften Kunden reagierten empört und warfen den Verkäufern vor, das Schicksal der im Konzentrationslager Bergen-Belsen umgekommenen Anne Frank zu verharmlosen. Sie starb mit nur 15 Jahren. Eine gegen Rechtsextremismus kämpfende Organisation twitterte: „Anne Frank? Ihr macht wohl Witze. Wie um alles in der Welt kann das „Spaß“ sein?“ Andere bezeichneten das Kostüm als „geschmacklos“ oder „ekelhaft“ und monierten, das durch seine Tagebücher berühmt gewordene Mädchen auf solch eine Art und Weise zu vermarkten sei „widersinnig“.

Call on Amazon to join other retailers and remove “Anne Frank” children’s Halloween costume immediately: https://t.co/wwA7XOaAIF pic.twitter.com/f7RPXvqYcR — ADL (@ADL_National) October 17, 2017

Carlos Galindo-Elvira von der Anti-Defamation League in Arizona schrieb, es gebe bessere Wege, an das Holocaust-Opfer zu erinnern. „Wir sollten ihr Andenken nicht als Kinder-Kostüm verharmlosen.“

Die in Frankfurt am Main geborene Jüdin Anne Frank verfasste die Tagebücher, während sie sich mit ihrer Familie in einem Hinterhaus in den Niederlanden vor den Nationalsozialisten versteckte.

Der Versand ist um Schadensbegrenzung bemüht

Das Kostüm, das laut Medienberichten vom britischen Hersteller Smiffy’s produziert wird, stand auf firmen-eigenen Webseiten wie Halloweencostumes.eu oder Fun.com zum Verkauf, wurde nach dem Entrüstungssturm jedoch aus dem Angebot genommen. Ein Sprecher entschuldigte sich, falls sich jemand durch das Outfit angegriffen fühle. Er teilte mit, das Kostüm sei nicht nur für Halloween gedacht gewesen, sondern auch für Bildungszwecke wie Schulprojekte und Theaterstücke.