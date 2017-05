Air Berlin spielt den Vorfall herunter.

© dpa/Symbolfoto

Vor Abflug

Air-Berlin-Passagier entdeckt Loch im Flugzeug

Beim Einsteigen in einen Flieger entdecken Air-Berlin-Passagiere ein Loch in der Außenhaut der Maschine. Auf ihre Hinweise passiert erstmal nichts – die Crew bittet um „Vertrauen“. Erst nach einer massiven Drohung schaut der Kapitän sich das Loch an – und cancelt den Flug.