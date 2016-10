Das Baby kam schließlich gesund per Kaiserschnitt zur Welt (Symbolbild). © dpa

Seltene Operation rettet Kind

In den USA haben Ärzte einen seltenen Eingriff gewagt: Sie holten ein Baby zweimal auf die Welt und setzten es zwischendurch wieder in den Mutterleib. Nur dadurch konnten sie das Kind retten – denn bei der kleinen LynLee war ein Tumor diagnostiziert worden.

Houston. Die Mediziner hatten die kleine LynLee in Houston (Texas) nach 23 Wochen und 5 Tagen Schwangerschaft aus der Gebärmutter geholt, einen Tumor am Steißbein entfernt und den Fötus wieder in den Mutterleib gebracht. Das berichtete der Fernsehsender CNN.

„Das ist etwas ganz Ungewöhnliches, eine außergewöhnliche Leistung“, sagte Christof Sohn, Ärztlicher Direktor der Universitätsfrauenklinik in Heidelberg. Der Tumor, ein Steißbeinteratom, war dem Bericht zufolge nach 16 Wochen Schwangerschaft diagnostiziert worden.

Eine OP war die letzte Chance

Manchmal könne der Tumor auch noch nach der Geburt des Kindes entfernt werden, sagte der stellvertretende Direktor des Texas Children's Fetal Center, Darrell Cass. Im Fall von LynLee saugte die Geschwulst aber so viel Blut ab, dass der Fötus nicht überlebt hätte – eine OP war die letzte Chance.

In einem mehr als fünfstündigen Eingriff öffneten die Mediziner die Gebärmutter und entfernten einen Großteil des Tumors. Zwölf Wochen später kam das Mädchen gesund per Kaiserschnitt zur Welt – in einer weiteren Operation wurde acht Tage später der Rest des Tumors entfernt. Das Baby ist inzwischen fast fünf Monate alt.

Mutter verlor Zwilling

LynLees Mutter war nach der Geburt überglücklich. „Es war jeden Schmerz wert“, sagte sie dem Bericht zufolge. Ohne die Operation hätte ihre Tochter nicht überlebt. „Es war deshalb eine einfache Entscheidung für uns.“ Zumal sie bereits ein Kind während der Schwangerschaft verloren hatte: LynLee sollte eigentlich ein Zwilling sein.

Der Tumor am Steißbein tritt laut CNN bei einem von 35.000 Babys auf. Für Darell Cass war es der zweite Eingriff dieser Art. Der Heidelberger Arzt Sohn hatte mit seinem Team im Mai einen ähnlichen Fall bewältigt und ein Ungeborenes mit offenem Rücken operiert.

