Emma Morano an ihrem 117. Geburtstag am 29. November 2016.

© AP

Emma Morano

Ältester Mensch der Welt mit 117 gestorben

Die als älteste Person der Welt geltende Italienerin Emma Morano ist im Alter von 117 Jahren gestorben. In einem Sessel sitzend sei sie Sonnabend Nachmittag in ihrem Haus in Verbania am Lago Maggiore dahingeschieden, sagte ihr Arzt Carlo Bava der Nachrichtenagentur AP.