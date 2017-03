Sängerin

Auf einem Konzert hat Adele bestätigt, worüber seit Monaten spekuliert wurde: Die Sängerin hat ihren langjährigen Freund Simon Konecki geheiratet.

Brisbane. Wie die britische BBC berichtete, sprach Adele (28) während eines Auftritts in Brisbane (Australien) über ihren Song „Someone Like You“. Eine Trennung könne schrecklich sein, sagte die Sängerin demnach. Umso schöner sei es, wenn man sich in einen anderen Menschen verliebe. „Das ist das schönste Gefühl der Welt“, sagte Adele nach Angaben der BBC. Sie sei süchtig nach diesem Gefühl. Allerdings könne sie dieses Gefühl nicht mehr erleben. “Ich bin jetzt verheiratet.“ Sie haben den Menschen fürs Leben gefunden.

Über eine Hochzeit von Adele und Simon Konecki (42) wurde schon lange spekuliert. Im November vermutete „Gala“, dass die Sängerin im Dezember eine Geheim-Hochzeit plane. Das wurde nicht bestätigt. Aber im Februar gab Adele einen Hinweis, als ihr in gleich fünf Kategorien ein Grammy verliehen wurde – jedoch ging dieser Hinweis weitgehend unter: In ihrer Dankesrede sagte die Britin, wie „Promiflash“ schrieb: „Ich liebe euch, meinen Manager, meinen Ehemann und meinen Sohn.“

Adele ist seit vielen Jahren mit Simon Konecki zusammen. Sie haben zusammen einen Sohn.

Von RND/wer