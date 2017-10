Absender bekannt: Rätsel um Brief an AirBerlin-Chef gelöst

Seinen Abschiedsbrief klebte Ralph Richter an den Air-Berlin-Schalter in München. © Privat/Ralph Richter

Abschied der Passagiere

Der letzte Flug der insolventen Fluglinie AirBerlin am Freitag erzeugte große Aufmerksamkeit. Ebenso ein offener Brief an AirBerlin-Chef Thomas Winkelmann, den ein Passagier am Münchener Check In anbrachte. Jetzt spricht der Absender über die Motivation hinter seinem Schreiben.

Potsdam. Der letzte Flug der insolventen AirBerlin bewegte am Freitagabend nicht nur die Beschäftigten der Airline, sondern auch viele Passagiere. Begleitet von großem Medieninteresse landete der letzte Flieger am Freitagabend kurz vor Mitternacht in Berlin Tegel, bevor die Lichter der AirBerlin nach fast 40 Jahren Firmenhistorie endgültig ausgingen.

Für Aufsehen sorgte in Zusammenhang mit dem Flug ein offener Brief an AirBerlin-Chef Thomas Winkelmann, den ein Passagier am Startflughafen München öffentlich an einen Check-In-Counter der Airline gepinnt hatte. Während Medien, u.a. der Focus und die Huffington Post, deutschlandweit über den Absender des Briefes rätselten, der Winkelmann u.a. dazu auffordert, auf die 4.5 Millionen Euro zu verzichten, die sich der Chef der Fluglinie trotz Insolvenz vertraglich hat zusichern lassen, und einen Mitarbeiter der Fluglinie dahinter vermuteten, hat die MAZ mit dem Absender des Schreibens, Ralph Richter aus Potsdam, über seine Beweggründe für den vielbeachteten Brief gesprochen.

Dienstreise nach München mit letztem AirBerlin-Flug bereist

Gemessen an seinen jährlichen Flugmeilen kann man Ralph Richter getrost als Vielflieger bezeichnen. Der Geschäftsmann ist für sein Unternehmen RaRiTec regelmäßig als Kundendiensttechniker im Laborbereich im In- und Ausland unterwegs. „Ich bin in den vergangenen Jahren sehr oft mit der AirBerlin geflogen. Mit der Zeit knüpft man da die ein oder andere Verbindung zu den Menschen, die für das Unternehmen arbeiten“, berichtet er. Die Entwicklung der Fluglinie verfolgte er in den vergangenen Monaten aufmerksam.

„Als bekannt wurde, dass AirBerlin den Flugbetrieb nicht mehr lange aufrechterhalten wird, habe ich schon überlegt, wann der letzte Flug stattfinden würde“, blickt Richter zurück. „Am 27. Oktober stand dienstlich bei mir ein Kundentermin in München an. Als feststand, dass die Verbindung von München nach Berlin an diesem Tag auch der letzte AirBerlin-Flug sein würde, ließ sich das verknüpfen. Ich habe mich sofort an den Rechner gesetzt, um ein Ticket für diesen Flug zu buchen. Glücklicherweise hat das auch geklappt.“

Stewardess unter Tränen

Ein Kundentermin in München stand an diesem Tag für Ralph Richter an. Am späten Vormittag ging sein Hinflug in die bayrische Metropole. Unter Tränen habe sich die Stewardess im Namen des Flugteams nach der Landung nicht nur von den Fluggästen, sondern auch von ihrem Job und der AirBerlin, die lange Zeit Teil ihres Lebens waren, verabschiedet. Ein Moment, der Ralph Richter ebenso wie die anderen Passagiere tief beeindruckt und „emotional sehr betroffen“ gemacht habe. „Dieser Moment war für mich der Auslöser, den offenen Brief an Herrn Winkelmann zu schreiben“, erklärt er im Gespräch mit der MAZ.

Für 21.35 Uhr war sein Rückflug AB6210 – der letzte Flug in der Geschichte der AirBerlin – angesetzt. Am Flughafen habe er seinen offenen Brief verfasst, in dem es unter anderem heißt: „... wissen Sie, wie viele Tränen in den letzten Tagen vergossen worden sind? Ist Ihnen bewusst, wie viele es heute noch werden? Verantwortung hat man immer für Menschen und nicht für 4,5 ...“ Gleichzeitig fordert er den AirBerlin Chef auf: „... Setzen Sie ein Zeichen! Verzichten Sie!“ Zum Abschluss schreibt er: „Danke liebe AirBerliner, dass ich die letzten Jahre mit Euch fliegen durfte.“ Den Zettel heftete er an einen Check In-Counter. Zahlreiche Fotos, Videos und Berichte gehen seitdem davon durch das Netz.