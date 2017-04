Nach Körperverletzung mit Todesfolge

Nach dem gewaltsamen Tod der Studentin Tugce Albayrak vor zweieinhalb Jahren ist die Abschiebung des verurteilten Täters nach Serbien angelaufen. Erst Mitte März hatte der Hessische Verwaltungsgerichtshof die endgültige Abschiebung beschlossen.

Frankfurt/Main. Der 20 Jahre alte Sanel M. ist am Donnerstagvormittag am Frankfurter Flughafen eingetroffen, um abgeschoben zu werden, wie die Bundespolizei mitteilte. Er wurde vom Jugendgefängnis in Wiesbaden nach Frankfurt gebracht.

Das Landgericht Darmstadt hatte Sanel M. im Juni 2015 wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu drei Jahren Jugendstrafe verurteilt. Der junge Mann hatte die 22-Jährige auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants in Offenbach so geschlagen hat, dass sie auf den Kopf fiel. Wenige Tage später starb die Studentin an den Folgen des Sturzes.

Abschiebung für acht Jahre

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) hatte Mitte März in letzter Instanz entschieden, dass der 20-Jährige für acht Jahre nach Serbien ausgewiesen wird, nachdem dieser sich bereits in zweiter Instanz gegen seine Abschiebung gewehrt hatte.

Sanel M. ist zwar in Offenbach geboren und aufgewachsen, er hat aber nicht die deutsche Staatsbürgerschaft. In Serbien leben nach Angaben eines seiner Anwälte seine Großeltern; seine Eltern und seine beiden Brüder wohnen im Rhein-Main-Gebiet.

