Vorbereiten für den Ernstfall: Das Land NRW lässt in der Region Aachen ab September Jodtabletten verteilen

Verteilung von Jod-Tabletten

Aachen sorgt für Atom-Ernstfall vor

In der Region Aachen laufen die letzten Vorbereitungen, um Jodtabletten an die Bevölkerung für den Fall eines Atomunfalls zu verteilen. Grund sind Zweifel an der Sicherheit des belgischer Atommeilers Tihange – keine 70 Kilometer entfernt.