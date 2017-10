Zwei Menschen stoßen an.

Mann am Bahnhof gefunden

6,52 Promille mit „nur einer Maß“

Ein Mann ist am Münchner Hauptbahnhof mit 6,52 Promille gefunden worden. Er selbst gab an, nur eine Maß getrunken zu haben. Zur Ausnüchterung ging’s in die Klinik.