58-Jährige erwartet siebtes Kind

Chefin des Mauermuseums am Berliner Checkpoint Charlie, Alexandra Hildebrandt © dpa

Mauermuseums-Chefin

Alexandra Hildebrandt ist zum siebten Mal schwanger. Es ist das fünfte Kind innerhalb der vergangenen fünf Jahre für die Mauermuseums-Chefin.

Berlin. Die Chefin des Mauermuseums am Berliner Checkpoint Charlie, Alexandra Hildebrandt (58), erwartet wieder Nachwuchs. Ihr siebtes Kind komme voraussichtlich circa im Februar zur Welt, sagte Hildebrandt am Montag. Wie die „Bild“-Zeitung berichtete, ist es ihre fünfte Schwangerschaft in fünf Jahren. Schon ihre Großmutter habe etwa im Alter von 60 Jahren ihr letztes Kind bekommen, sagte Hildebrandt. Auch bei ihr selbst habe es auf natürlichem Wege geklappt.

Alexandra Hildebrandt ist die Witwe des Mauermuseum-Gründers Rainer Hildebrandt, der 2004 starb. Mit ihrem neuen Partner, den sie 2016 heiratete, hat sie vier Kinder, darunter Zwillinge. Daneben hat Hildebrandt zwei erwachsene Kinder.

Von RND/dpa