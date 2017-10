Gegen 9 Uhr morgens soll das Feuer in der Fabrik nahe Jakarta ausgebrochen sein.

Unglück in Indonesien

47 Tote bei Explosion in Feuerwerksfabrik

In Indonesien sind mindestens 47 Menschen bei einer Explosion in einer Fabrik für Feuerwerkskörper ums Leben gekommen. Laut Polizei-Angaben sind 35 weitere verletzt worden. Die Explosion ereignete sich in Tangerang in der Nähe von Jakarta.