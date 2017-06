Am Ostseestrand zwischen Juliusruh und Glowe auf der Insel Rügen liegtgesammelter Strandmüll. Die Müllbelastung an den deutschen Küsten ist dem Umweltbundesamt (UBA) zufolge besorgniserregend. © dpa

Umweltbundesamt warnt

Der Müll an deutschen Küsten ist nicht weniger geworden – das schreibt das Umweltbundesamt in einem aktuellen Faktenpapier. Vor allem die Nordseeküsten sind betroffen. Umweltschützer glauben, ein Hauptproblem ausgemacht zu haben.

Kiel. Das Umweltbundesamt (UBA) ist besorgt über die Vermüllung der deutschen Küsten. In der Nordsee und an den Küsten habe es im Vergleich zum Jahr 2012 „keine signifikanten abnehmenden Trends“ beim Meeresmüll gegeben, heißt es nach einem Bericht der Funke Mediengruppe in einem Faktenpapier der Behörde. An den Nordsee-Stränden seien im Durchschnitt 389 Müllteile auf 100 Metern gefunden worden. An der erstmals untersuchten Ostseeküste fanden die Forscher demnach durchschnittlich rund 70 Teile auf 100 Metern Küstenlinie.

Im schleswig-holsteinischen Umweltministerium hat man die Nutzung von Plastik an Land als Hauptverursacher des Mülls ausgemacht. Stark zersetzte Plastikteile verschmutzten nicht nur das Meer und die Küsten, sondern gelangten sogar in die Nahrungskette, sagte eine Sprecherin. „Wir müssen dringend weg vom Plastik. Das ist eine der zentralen umweltpolitischen Aufgaben.“

Projekte gegen den Müll reichen offenbar nicht

Um das Müllaufkommen zu verringern, beteiligt sich Schleswig-Holstein zusammen mit Niedersachsen unter anderem am „Fishing for Litter“-Projekt des Naturschutzbunds NABU, das eine systematische Entsorgung des Mülls vorsieht, den Küstenfischer als Beifang in ihren Netzen finden.

In Niedersachsen setzt man zudem auf eine Aufklärungskampagne für Kinder und Jugendliche. Die Aktion „Kein Müll ins Meer“ soll Heranwachsende für die Meeresverschmutzung sensibilisieren.

Dass die deutschen Küsten heute nicht weniger verschmutzt sind als vor wenigen Jahren, überrascht Umweltschützer jedoch nicht. 32 Prozent der weltweit gebrauchten Plastikverpackungen gelangen nach WWF-Angaben in die Umwelt - ein Teil davon ins Meer. Auch das World Economic Forum geht in Modellrechnungen wegen der anhaltend hohen Plastikproduktion und der geringen biologischen Abbaubarkeit von einer massiven Zunahme des Mülls in den kommenden Jahren aus.

Wo kommt der Müll her?

Der an Küsten abgelagerte Müll sei weniger ein Marker lokaler Umweltprobleme, die mit lokalen Maßnahmen behoben werden könnten, als vielmehr die Folge der globalen Vermüllung der Meere, sagen Experten. Je nach Leistungsfähigkeit und Ausrichtung der Abfallwirtschaft an Land wird das Problem des Meeresmülls an manchen Küsten sichtbarer als an anderen.

„Die Vermüllung der Strände ist sehr unterschiedlich“, heißt es aus dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie in Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern. Die Herkunft des Mülls – abgesehen von Stränden in Hafennähe oder mit hohem Besucheraufkommen – sei schwer festzustellen, sagt der Meeresbiologe Mario von Weber. Für verlässliche Aussagen über die Entwicklung an bestimmten Strandabschnitten sei zudem die vom Umweltbundesamt vorgelegte Zahlenreihe seit 2012 zu kurz.

Dass es sich bei der Vermüllung der Meere um ein globales Problem handelt, haben auch die Vereinten Nationen erkannt. Von Montag bis Freitag sprachen Vertreter der Mitgliedsstaaten in New York über die Situation der Ozeane und Möglichkeiten, diese besser zu schützen. Nach Schätzungen von Umweltschützern befinden sich rund 140 Millionen Tonnen Plastik in den Weltmeeren.

Von RND/dpa