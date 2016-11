Angriff in Rostock

Erst hat er sie geschlagen, dann ging er selber zu Boden: Ein beherzter Tritt zwischen die Beine hat den Angriff eines Horror-Clowns in Rostock schmerzvoll beendet.

Rostock. Mit einem gezielten Tritt hat eine Frau aus Rostock einen aggressiven Horror-Clown niedergestreckt. Die Frau war am Samstagabend im Stadtteil Evershagen attackiert worden, berichtete eine Polizeisprecherin. Der Täter saß hinter einem parkenden Auto und sprang hervor, als die 31-Jährige vorbeiging. Der Maskierte habe die Frau angeschrien und ihr mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen.

Die 31-Jährige handelte prompt: Sie trat den Mann kräftig in den Unterleib, so dass dieser sich krümmte. Dann flüchtete die Frau zu einer Bekannten in die Wohnung und rief die Polizei. Die Beamten waren etwa 25 Minuten nach dem Vorfall am Tatort, konnten den Angreifer aber nicht mehr finden. Die Frau habe ihre blutende Nase und die geschwollene Lippe selbst versorgt.

„Wir haben über die sozialen Medien viel Zustimmung auf diese handfeste Reaktion der Frau bekommen“, sagte die Polizeisprecherin.

