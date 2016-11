Wöchentlich investierten die 20 Stahlarbeiter rund 120 Dollar in die „Powerball“-Lotterie – nach acht Jahren wird das belohnt. © dpa

Tippgemeinschaft knackt Jackpot

Acht Jahre lang hofften sie auf den großen Wurf – das Warten hat sich gelohnt: Eine 20-köpfige Tippgemeinschaft von Stahlarbeitern aus Tennessee hat den Jackpot der US-Lotterie Powerball geknackt. Ihr gemeinsamer Gewinn: Schlappe 421 Millionen Dollar.

Nashville. Eine 20-köpfige Tippgemeinschaft von Stahlarbeitern aus Tennessee hat einen Jackpot von stolzen 421 Millionen US-Dollar (rund 406 Mio Euro) geknackt. Die Spieler, die seit längerem wöchentlich 120 Dollar in die „Powerball“-Lotterie investieren, stammen aus 13 verschiedenen Städten des US-Bundesstaates, berichtete die Zeitung „The Tennessean“. Sie nennen sich die „Tennessee 20“.

Bei Sofortauszahlung hat der Jackpot nach Angaben der Lotterie einen Wert von 254 Millionen Dollar. Das bringt jedem Spieler 12,7 Millionen, abzüglich Steuern.

„Einfach angefangen zu kreischen“

Die Spieler haben sich offensichtlich für diese Art der Auszahlung entschieden. Die Gewinner, die seit acht Jahren spielen, zeigten sich vor Journalisten überglücklich.

Amy O'Neal, die das Glückslos in einem Tabakladen in der Ortschaft Lafayette für die Gruppe gekauft hatte, wusste zunächst nichts von dem Gewinn. Sie wurde von ihrer Familie geweckt: „Ich habe einfach angefangen zu kreischen. Ich dachte, es wäre ein Traum.“

Eine Mehrheit der Gruppe, die komplett in einer Stahlfabrik beschäftigt ist, will dort weiter arbeiten. Alle zeigten sich entschlossen, mit dem Geld Bedürftigen zu helfen. Viele könnten aber nun auch einfach ihre Rechnungen bezahlen. „Das sind alles Leute mit einem Herz aus Gold“, sagte Steve Huffmann, einer der Spieler. „Und wenn jetzt ein Warnlicht in meinem Auto angeht, muss mich das gar nicht mehr um den Schlaf bringen“, sagte er.

Anfang des Jahres war der Powerball-Jackpot übrigens noch deutlich höher: Knapp 1,6 Milliarden Dollar (1,47 Mrd Euro) gab es Mitte Januar für die richtigen Zahlen. Den Rekordgewinn teilten sich ebenfalls mehrere Gewinner.

