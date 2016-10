Bei zwei Busunfällen in NRW sind 18 Menschen verletzt worden.

© dpa

Unfälle in NRW

Busse außer Kontrolle – 18 Verletzte

In Gummersbach gerät ein Bus an einer abschüssigen Straße außer Kontrolle. In Ratingen führt ein Busfahrer ein Ausweich- und Bremsmanöver durch. In beiden Fällen werden jeweils neun Personen verletzt.