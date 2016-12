Im Gedenken an die getötete Studentin wurden Blumen an das Absperrband der Polizei gesteckt.

Polizei gibt Details bekannt

17-jähriger Flüchtling soll Studentin getötet haben

Im Fall der getöteten Studentin in Freiburg ist ein 17-jähriger als Tatverdächtiger in Untersuchungshaft genommen worden. Der Vorwurf laute auf Vergewaltigung und Mord, sagte der Staatsanwalt Dieter Inhofer am Samstag in Freiburg.