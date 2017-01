Der Bus, der die Schüler von einer Klassenreise zurück nach Ungarn bringen sollte, ist komplett ausgebrannt.

Etliche Schüler an Bord

16 Tote bei Busunglück in Italien

Sie waren in Frankreich und wollten zurück in ihre Heimat Ungarn, als ihr Bus in Italien in Flammen aufgeht. Bei dem tragischen Unglück nahe Verona sterben zahlreiche überwiegend junge Menschen. Derzeit wird von 16 Toten ausgegangen. 39 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.