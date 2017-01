Nach einer Prügelattacke in Bremen ist das 15-jähriger Opfer seinen Verletzungen erlegen.

Flüchtling

15-Jähriger Syrer stirbt nach Attacke an Silvester

Ein 15-Jähriger Flüchtling ist in Bremen nach einer Prügelattacke in der Silvesternacht im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Samstag in Bremen mit.