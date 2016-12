Luftfahrt

Die Deutsche Flugsicherung in Langen bei Offenbach am Main rechnet damit, dass zu Weihnachten mindestens 100.000 Drohnen verschenkt werden.

Langen. "Im Jahr 2020 sprechen wir schon von mehr als einer Million Drohnen in Deutschland", sagte Flugsicherungs-Geschäftsführer Klaus-Dieter Scheurle den Zeitungen der Essener Funke Mediengruppe (Donnerstag). Derzeit würden hierzulande rund 400.000 der kleinen Fluggeräte genutzt.

Scheurle sprach sich für eine Registrierungspflicht beim Kauf von Drohnen aus, um diese sicher in den Luftraum zu integrieren. Transport- und Hobbydrohnen sollten nicht unkontrolliert durch die Luft fliegen, sagte Scheurle: "Jeder Handynutzer hinterlegt seine Daten, der Aufwand beim Drohnenkauf kann also nicht so groß sein."

Die von der Bundesregierung geplante Kennzeichnungspflicht von Drohnen mit Namen und Adresse sei ein erster Schritt, werde aber künftig nicht ausreichen, um mehr Sicherheit zu gewährleisten. Scheurle verlangte klare Regeln für die Nutzung von Drohnen. Es gebe zwar heute bereits Regeln, dass in den An- und Abflugbereichen großer Flughäfen und im Umkreis von 1,5 Kilometern um einen Flughafenzaun keine Drohne fliegen darf. "Das beachtet oder weiß anscheinend nicht jeder Drohnenpilot", bemängelte der Chef der Flugsicherung.

Wer die Gefahr einer Kollision mit einer landenden Passagiermaschine in Kauf nehme, könne angeklagt und auch verurteilt werden. Drohnen seien auf dem Radarschirm unsichtbar, erklärte Scheurle. Man habe in diesem Jahr bereits 63 Behinderungen durch Drohnen registriert, die von Piloten gemeldet wurden.

Im vergangenen Jahr seien es nur 15 gewesen. "Wenn die Zahl der Vorfälle weiter steigt, ist es eine Frage der Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann tatsächlich zu einer Kollision kommen könnte", sagte Scheurle. Wichtig sei ein abgestufter Drohnen-Führerschein: "Für Modelle ab einem Gewicht von 250 Gramm einen Kenntnisnachweis und für größere Drohnen einen Führerschein." epd