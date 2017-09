Ein 35-Jähriger dealte im großen Stil mit Marihuana.

Drogenfund

1,5 Tonnen Marihuana – Verdächtiger festgenommen

Schlag gegen einen Drogendealer in Rostock. Wie erst am Montag bekannt wurde, haben Spezialkräfte aus Berlin und Mecklenburg-Vorpommern am vergangenen Freitag einen 35-Jährigen festgenommen. Der Mann aus dem Rocker-Milieu steht im Verdacht, 1,5 Tonnen Marihuana gekauft und gewinnbringend weiterverkauft zu haben.