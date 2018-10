Gewöhnlich ist sie gertenschlank. Doch an Halloween könnte Heidi Klum etwas dicker auftreten. Kurz vor ihrer legendären Kostümfeier in New York gibt das Model bei Instagram einen kleinen Einblick in ihr Outfit. Kurz vor ihrer Party werden Gerüchte lauter: Werden Klum und ihr Freund Tom Kaulitz ein Partner-Kostüm tragen?